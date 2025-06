Trump, non solo Iran-Israele: da bombe a annunci di tregua, ecco il ‘pacificatore social’

(Adnkronos) – Era sicuro, prima del ritorno alla Casa Bianca, che in 24 ore avrebbe trovato un accordo per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Passati cinque mesi dall’inizio del suo secondo mandato, Donald Trump ha annunciato più di un cessate il fuoco – oltre a ‘tregue’ nella guerra dei dazi – e quasi sempre su Truth. Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua ad andare avanti dal 24 febbraio di tre anni fa, la situazione in Medio Oriente appare fluida di fronte a quello che è certamente stato un conflitto aperto, come mai accaduto, tra Iran e Israele con il coinvolgimento degli Stati Uniti.

A maggio, a sorpresa, su Truth il tycoon annuncia il cessate il fuoco tra India e Pakistan, quando l’escalation dopo quattro giorni lasciava temere il peggio tra i due Paesi – entrambi con arsenali nucleari – che per il Kashmir hanno combattuto due delle tre guerre che li hanno visti contrapposti nella storia. “Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono lieto di annunciare che India e Pakistan hanno concordato un cessate il fuoco totale e immediato”, scrive in un post il presidente degli Stati Uniti. Presto arrivano le conferme di Nuova Delhi e Islamabad, seppur con ricostruzioni non allineate su come fosse arrivata l’intesa tra i due Paesi eterni rivali, l’una storicamente vicina agli Usa, l’altro da sempre con rapporti ‘difficili’ con Washington. E altrettanto presto in tanti osservano come quell’annuncio sembri aver contenuto solo temporaneamente uno dei conflitti più lunghi. Intanto il Pakistan vuole candidare Trump per il Premio Nobel per la pace per il suo contributo alla soluzione di quella guerra con un “ruolo di autentico pacificatore”. Solo quattro giorni fa, sempre su Truth, Trump annuncia di aver disposto, “insieme al segretario di Stato Marco Rubio, un meraviglioso trattato tra la Repubblica democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda, in una guerra nota per violento spargimento di sangue e morte”. In quello stesso post fornisce un elenco di conflitti che dice di aver “fermato”, anche “la guerra tra Serbia e Kosovo”, e rivendica di aver “mantenuto la pace tra Egitto ed Etiopia”, con un riferimento alla diga della discordia. “No, non riceverò il Premio Nobel per la Pace, qualunque cosa faccia, compresi Russia-Ucraina e Israele-Iran, qualsiasi siano gli esiti, ma la gente sa e questo è quello che conta per me”, aggiunge in quel messaggio. Poi nelle scorse ore, sempre a sorpresa, sempre su Truth, il tycoon annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Iran, dopo l’escalation iniziata il 13 giugno quando Israele ha avviato attacchi contro obiettivi militari nella Repubblica Islamica, a cui Teheran on ha mancato di rispondere, e dopo i raid Usa contro tre siti del controverso programma nucleare iraniano. Poco dopo Israele accusa l’Iran di aver violato la tregua. La Repubblica Islamica respinge le accuse e punta in modo analogo il dito contro Israele. E dinanzi a un quadro che appare ancora incerto, Trump, in partenza per L’Aja per il summit della Nato, non nasconde le sue ire, anche nei confronti di Israele, che pubblicamente non manca di ammonire. “Il cessate il fuoco è effettivamente in vigore e credo che lo avremo per molto tempo”, dice poi Trump a bordo dell’ Air Force One. “Cosa ho detto a Netanyahu? Gli ho detto ‘Bibi, fai tornare indietro i due aerei, basta, e l’hanno fatto, cosa per cui li rispetto enormemente”. Il suo primo mandato era stato quello degli Accordi di Abramo del 2020. In questo spera si uniscano altri Paesi. Da candidato repubblicano aveva spesso criticato Joe Biden perché l’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto tra Israele e Hamas, con le operazioni militari israeliane che proseguono nella Striscia di Gaza dall’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele, erano avvenuti sotto i suoi occhi. “Misureremo il nostro successo non solo in base alle battaglie che vinceremo – diceva Trump nel giorno dell’insediamento – Ma anche in base alle guerre a cui porremo fine e forse, ancor più importante, in base a quelle a cui non parteciperemo mai”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)