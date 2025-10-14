12.6 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva programmato di chiedere al presidente di Israele Isaac Herzog la grazia per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alla Knesset. Ma ”era il momento perfetto, non credete?”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di ritorno dall’Egitto, ”stava ricevendo tantissimi applausi. Se non li avesse avuti, non avrei chiesto la grazia”. Netanyahu è stato incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio in tre casi diversi, ma collegati tra loro. 

Trump ha confermato che venerdì riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. ”Credo di sì”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conferma a bordo dell’Air Force One. In precedenza Zelensky aveva annunciato che ”questa settimana” si sarebbe recato alla Casa Bianca. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.6 ° C
16.8 °
12.3 °
87 %
1.3kmh
0 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1580)ultimora (1141)vid (96)tec (84)Lav (71)sal (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati