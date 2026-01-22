11 C
Trump, nuovo grande livido sul dorso della mano sinistra: il dettaglio non passa inosservato

1 ' di lettura

(Adnkronos) – Durante il discorso di oggi di Donald Trump a Davos, non è sfuggito ai fotografi il grande livido che il presidente americano aveva sulla mano sinistra, quando ha parlato ai leader e ai funzionari mondiali dopo la cerimonia di firma del Board of Peace al World Economic Forum. Trump soffre di ‘insufficienza venosa cronica’, che può causare gonfiore e lividi alle caviglie e alle mani. Il tycoon ha ricevuto la diagnosi dopo aver notato un leggero gonfiore alla mano. È stato sottoposto a ecografie e a un esame completo. Karoline Leavitt, portavoce di Trump alla Casa Bianca, ha rivelato che la risonanza magnetica non ha evidenziato alcuna prova di trombosi venosa profonda o malattia arteriosa. 

Le speculazioni sulla salute di Trump si erano intensificate già dopo che era stato visto con dei lividi durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. La Casa Bianca aveva affermato che i lividi sono comparsi a causa delle continue strette di mano. “Il presidente Trump è un uomo del popolo, il suo impegno è incrollabile e lo dimostra ogni singolo giorno”, ha affermato Leavitt nel febbraio dello scorso anno. 

A gennaio Trump ha dichiarato al Wall Street Journal di assumere più aspirina di quanto raccomandato. “Dicono che l’aspirina sia utile per fluidificare il sangue, e io non voglio che il sangue denso mi scorra nel cuore”, ha detto. “Voglio che il sangue mi scorra nel cuore, bello e fluido”.  

