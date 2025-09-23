20.8 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Trump: “Paesi Nato dovrebbero abbattere jet Russia se invadono spazio aereo”

REDAZIONE
REDAZIONE
I paesi della Nato dovrebbero abbattere jet della Russia che violano lo spazio aereo. Lo dice Donald Trump, rispondendo ad una domanda che gli viene posta durante il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Onu. “Sì”, dice il presidente degli Stati Uniti interpellato a margine dell’assemblea generale. Gli Stati Uniti interverrebbero accanto ai paesi alleati in questa eventuale situazione? “Dipende dalle circostanze. Sapete, noi siamo una posizione risoluta in relazione alla Nato”, aggiunge.  Nelle ultime settimane, diversi paesi della Nato hanno denunciato violazioni del proprio spazio aereo. La Polonia ha fatto alzare i propri F-15 e F-35 per un’ondata di droni. Venerdì scorso, 3 MiG-31 russi hanno invaso lo spazio aereo dell’Estonia sorvolando per 12 minuti il Golfo di Finlandia. La reazione della Nato all’incursione ha coinvolto anche F-35 italiani, che si sono alzati in volo.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

