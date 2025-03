Trump prepara annuncio dazi 2 aprile. Incontro con John Elkann: “Non ha chiesto stop tariffe su auto”

(Adnkronos) –

“E’ la liberazione dell’America”. Donald Trump si prepara ad annunciare il 2 aprile i dazi che scatteranno contro tutti i paesi “che hanno approfittato degli Stati Uniti”. Intanto, il presidente degli Stati Uniti incontra John Elkann, presidente di Stellantis. Il 2 aprile, dice il presidente, è il “liberation day”. “Presto arriveremo a 5 trilioni di dollari di investimenti in 2 mesi, sono numeri mai visti negli Stati Uniti. Introdurremo dazi reciproci nei confronti di paesi che ci tassano, saremo molto gentili con gli altri paesi”, dice senza scendere nel dettaglio dei provvedimenti che verranno annunciati in una conferenza nel Rose Garden della Casa Bianca.

“Quasi tutti hanno approfittato di noi. Con chi non l’ha fatto, saremo molto gentili”, ribadisce. Qualche alleato degli Stati Uniti potrebbe avvicinarsi alla Cina? “No, non sono preoccupato”, la risposta categorica. “Molti paesi abbasseranno i dazi sui prodotti americani, l’India si appresta a farlo”, afferma prevedendo un effetto positivo degli imminenti provvedimenti. “L’Unione Europea ha già abbassato le tariffe sulle auto, è stato annunciato un paio di giorni fa”.

E' possibile ipotizzare un trattamento speciale per qualche paese? "Lo vedrete. Si tratta di misure reciproche: tassiamo chi ci tassa, ma in confronto a loro saremo più gentili. L'altro giorno, qualcuno mi ha detto che sono una persona squisita. Mi hanno definito in tanti modi, non l'avevo mai sentito…". Trump, a poche ore dall'introduzione dei dazi, incontra John Elkann, presidente di Stellantis. Nell'incontro, spiega Trump, Elkann non ha chiesto uno stop ai dazi previsti sulle auto prodotte al di fuori degli Stati Uniti. Il colloquio ha riguardato in particolare gli standard ambientali. "Hanno reso impossibile costruire un'auto. Li riporteremo ad un livello che è ottimo dal punto di vista ambientale e che consente di costruire" auto. I dazi del 25% sulle auto prodotte al di fuori degli Stati Uniti dovrebbero entrare in vigore il 3 aprile. I dazi saranno applicati anche a pezzi di ricambio prodotti all'estero.