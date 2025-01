Trump promette bandiera Usa su Marte, Elon Musk esulta – Video

(Adnkronos) – Donald Trump promette che gli Usa andranno su Marte e Elon Musk esplode. Il presidente, nel discorso dopo il giuramento, ha colto l’occasione durante l’insedimento per ribadire gli obiettivi ‘spaziali’ degli Stati Uniti. “Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle lanciando astronauti americani per piantare le stelle e le strisce sul pianeta Marte”, ha detto Trump in un passaggio solenne del suo discorso. Parole che, ovviamente, hanno fatto felicissimo Musk. Il ceo di X e Space X non ha trattenuto un ‘gridolino’ di giubilo e ha mostrato platealmente il pollice in su per manifestare il proprio entusiasmo e la propria approvazione, tra i sorrisi di quasi tutti i presenti. Perplesso, o comunque imperturbabile, Barron Trump, l’ultimo figlio del presidente.

Musk è un grande sostenitore della ‘colonizzazione’ di Marte. Tema che ha trattato anche in un recent post sul social di cui è proprietario in chi ha scritto che “Marte è il mondo nuovo” in riferimento a una notizia su un razzo progettato da Starship per andare sul pianeta. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)