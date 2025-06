“Trump può schierare la Guardia nazionale a Los Angeles”, la sentenza che gli dà ragione

(Adnkronos) – Una Corte d’appello federale degli Stati Uniti ha autorizzato il presidente americano Donald Trump a schierare la Guardia nazionale a Los Angeles per contenere le manifestazioni contro la politica migratoria della Casa Bianca. E’ ”una grande vittoria”, ha scritto Trump sul suo Truth social. ”Il fatto che il presidente non abbia emesso l’ordine direttamente attraverso il governo della California non limita la sua autorità legale di schierare la Guardia nazionale”, hanno scritto tre giudici di San Francisco nella sentenza. Trump aveva ordinato la mobilitazione di quattromila agenti della Guardia nazionale per 60 giorni al fine di ”proteggere i funzionari” e le istituzioni federali, hanno scritto i giudici. La rivolta è stata scatenata dagli arresti degli immigrati clandestini da parte del Servizio Immigrazione Federale (ICE). Le proteste e gli incidenti di Los Angeles si si sono estese poi ad altre città americane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)