lunedì 29 Dicembre 2025
Trump: “Putin generoso con Ucraina”. E Zelensky si fa una risata

(Adnkronos) – Donald Trump esagera con la descrizione di Vladimir Putin e a Volodymyr Zelensky scappa una risata. Nella conferenza stampa dopo l’incontro tra il presidente americano e il presidente ucraino, a Mar-a-Lago, c’è spazio per un siparietto innescato da una risposta del padrone di casa. 

 

Prima del meeting, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo. Al presidente degli Stati Uniti viene chiesto, in conferenza stampa, se la Russia si assumerà responsabilità nella ricostruzione dell’Ucraina. “Contribuiranno, la Russia aiuterà. La Russia vuole che l’Ucraina abbia successo”, dice Trump. “Lo dicevo al presidente Zelensky. Potrà sembrare strano, il presidente Putin è stato molto generoso con il suo sentimento a favore del successo dell’Ucraina. Ha fornito elettricità e energia a basso prezzo”, dice Trump. Zelensky ascolta e non può fare a meno di commentare con una risata, discreta ma evidente. 

