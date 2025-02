Trump riceve Macron e elogia Meloni: “Meravigliosa”

(Adnkronos) – “Amo l’Italia, è un Paese molto importante. C’è una donna meravigliosa come leader, e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l’Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia”. Il presidente americano, Donald Trump, accanto al presidente francese Emmanuel Macron nello Studio Ovale prima del bilaterale, elogia la premier italiana Giorgia Meloni. L’incontro con Macron sarà incentrato soprattutto sulla guerra tra Ucraina e Russia. Trump accende i riflettori sull’accordo con Kiev per lo sfruttamento delle terre rare, le risorse minerarie ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dice Trump, “sarà alla Casa Bianca questa settimana o la prossima per firmare l’accordo sulle terre rare…siamo molto vicini”. Trump, impegnato nel dialogo con il presidente russo Vladimir Putin, punta a chiudere la guerra in temi brevi. “Potremmo pensare di inviare forze europee per mantenere la pace. Ci stiamo avvicinando a una soluzione e dovremmo essere in grado di raggiungere presto un accordo – dice – Siamo all’inizio di una soluzione. La mia missione e il mio mandato sono di porre fine a questa guerra abominevole”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)