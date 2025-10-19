20.3 C
domenica 19 Ottobre 2025
Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: “Sono una madre, sono cristiana”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un video della premier Giorgia Meloni oggi, domenica 19 ottobre. Nel filmato, Meloni pronuncia il suo ormai celebre intervento, in lingua spagnola: “Io sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono italiana. Sono cristiana. E non me lo possono togliere!”. 

L’intervento risale a quattro anni fa, quando Meloni era stata ospite d’onore al raduno del partito spagnolo Vox.  

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

