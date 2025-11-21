9.7 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump, sfida di palleggi con Cristiano Ronaldo: il video (generato dall’AI) fa il giro del mondo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo e Donald Trump insieme, alla Casa Bianca, a palleggiare. Non è successo davvero, anche se il presidente americano ha ricevuto il fuoriclasse portoghese nel suo studio pochi giorni fa, ma un video generato dall’intelligenza artificiale ha fatto il giro dei social nelle ultime ore. Il filmato, condiviso dal profilo ufficiale del presidente Usa, mostra una serie di scambi tra i due, che poi si esibiscono in numeri da applausi e giochi palla al piede. “Ronaldo è un grande ragazzo – ha scritto Trump sui social, a corredo del video -. Mi è piaciuto incontrarlo alla Casa Bianca. Davvero intelligente e figo”.  

Ma perché Ronaldo è stato ricevuto da Trump? CR7 è stato uno dei super ospiti invitati alla cena di stato organizzata dallo staff del presidente americano in onore di Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, arrivato negli States per discutere una serie di accordi di politica internazionale con Trump. Il portoghese, che da due anni gioca nell’Al Nassr, in Arabia, è anche ambasciatore del paese nel mondo (come prevede il suo faraonico contratto). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.7 ° C
9.8 °
9 °
80 %
2.6kmh
20 %
Ven
10 °
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1572)ultimora (1480)sport (49)demografica (43)attualità (31)campionato (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati