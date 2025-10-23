17.4 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La conferenza stampa di Donald Trump diventa uno show. Il presidente degli Stati Uniti parla alla Casa Bianca, il tema è la sicurezza interna e la lotta ai trafficanti provenienti dal Venezuela. Trump è il mattatore dell’evento, a cui partecipano il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, il procuratore generale Pam Bondi e il segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem. 

 

Lo ‘spettacolo’ di Trump comincia quando un giornalista, nel tentativo di porre una domanda, va in difficoltà: la voce vacilla, c’è qualche problema. “Sta bene?”, chiede Trump. “Lo stiamo perdendo. Qui abbiamo un ottimo soccorso medico”, dice il presidente, innescando le risate della platea. 

 

Il pezzo forte del presidente sono le stoccate ai giornalisti ‘poco graditi’, che alla Casa Bianca rappresentano network e giornali identificati come ‘fake news’. Un giornalista prova a inserirsi per porre una domanda, ma viene stroncato da Trump: “No, lui no. E’ senza speranza”. E giù risate. 

 

Arriva il turno di una giornalista in prima fila. “Sì, capelli rossi. Splendidi capelli rossi”, dice il presidente cedendo la parola alla cronista che ringrazia: “Lo dirò al mio parrucchiere, sarà felicissimo”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.4 ° C
17.8 °
16 °
67 %
6.2kmh
20 %
Gio
16 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
18 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2103)ultimora (1435)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati