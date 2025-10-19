11.4 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Trump ‘trolla’ i manifestanti, il video con il presidente-re

(Adnkronos) – Donald Trump ‘trolla’ chi ha manifestato negli Stati Uniti nel ‘No Kings Day’. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro l’agenda dell’amministrazione considerata ‘autoritaria’. Trump, con il ricorso all’intelligenza artificiale, ha reagito pubblicando due video sui suoi profili social.  

 

Nel primo, il presidente si propone come un vero e proprio re: corona in testa, Re Donald saluta i suoi sudditi affacciandosi dal balcone della Casa Bianca. Il secondo video, invece, è a tema ‘Top Gun’. 

 

Il presidente pilota il caccia ‘King Trump’, sorvola i manifestanti e scarica sui cortei una ‘bomba’ disgustosa. Forse fango, forse altro… 

 

internazionale/esteri

