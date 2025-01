Trump, Ue e Cina pronti a rispondere a dazi

(Adnkronos) – Il nuovo presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler imporre dazi del 10% su tutte le merci che arrivano nel Paese dalla Cina a partire dal primo febbraio. Pechino oggi ha ribadito la sua determinazione a difendere i propri “interessi nazionali”. “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale (…) La Cina rimane fermamente determinata a difendere i propri interessi nazionali”, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa. Sulla questione dazi è intervenuta anche la presidente della Bce, Christine Lagarde. Il fatto che fra i primi atti della presidenza Trump non abbia imposto dazi generalizzati è stato un “approccio molto intelligente, perché questi non danno necessariamente i risultati che ci si aspetta”, ha detto in un’intervista alla Cnbc a margine del Forum di Davos, aggiungendo di attendersi che le tariffe annunciate dalla nuova amministrazione Usa siano “più selettive e mirate”. “Quello che dobbiamo fare qui in Europa è essere preparati e valutare in anticipo cosa accadrà per poter rispondere” nella maniera migliore, ha osservato. Ieri Valdis Dombrovskis, commissario Ue per l’economia, aveva annunciato una risposta “proporzionata” a decisioni che andassero a toccare gli interessi economici dell’Unione.

Rompere i “legami” che tengono insieme l’economia globale “non è nell’interesse di nessuno”, ha detto dal canto suo ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. “Le principali economie del mondo – ha affermato – sono in corsa per l’accesso alle materie prime, alle nuove tecnologie e alle rotte commerciali globali. Dall’intelligenza artificiale alla tecnologia pulita, dalla quantistica allo spazio, dall’Artico al Mar Cinese Meridionale, la corsa è iniziata. A mano a mano che questa competizione si intensifica, probabilmente continueremo a vedere un uso frequente di strumenti economici, come sanzioni, controlli sulle esportazioni e dazi, che mirano a salvaguardare la sicurezza economica e nazionale”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)