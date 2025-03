Trump: “Ultimo avvertimento ad Hamas, se non rilasciate gli ostaggi siete morti”

(Adnkronos) – Hamas deve rilasciare gli ultimi ostaggi “ora” e restituire i corpi “immediatamente”, questo è “l’ultimo avvertimento”. Così il presidente Usa, Donald Trump, che si è rivolto al ”popolo di Gaza” con toni perentori: “Se tenete degli ostaggi, siete morti”. “Sto inviando a Israele tutto ciò di cui hanno bisogno per finire il lavoro, nessun membro di Hamas sarà al sicuro se non fate ciò che dico”, ha minacciato ancora il presidente statunitense, in un messaggio pubblicato sul social Truth. Per quanto riguarda i leader di Hamas, “è il momento di lasciare Gaza, finché siete ancora in tempo”. “Al popolo di Gaza: un bellissimo futuro vi aspetta, ma non se tenete degli ostaggi. Se lo fate, siete morti! Prendete una decisione intelligente. Rilasciate gli ostaggi ora, o ci sarà un inferno da pagare più tardi!”, le parole postate da Trump. Nello stesso post, il presidente Usa ha detto ad Hamas di “rilasciare tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e di restituire immediatamente tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita”. In precedenza la Casa Bianca aveva confermato colloqui diretti tra un inviato Usa e Hamas sugli ostaggi con cittadinanza americana trattenuti da oltre un anno nella Striscia di Gaza. “Israele è stato consultato su questa questione” e “dialogare e parlare con le persone nel mondo per fare ciò che è nell’interesse del popolo americano è qualcosa che il Presidente” ritiene giusto, ha detto ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt, dopo le indiscrezioni di stampa e la conferma dei contatti diretti arrivata da una fonte di Hamas. Dei cinque ostaggi con cittadinanza americana che sarebbero ancora tenuti prigionieri nella Striscia, si ritiene sia in vita solo il ventenne Edan Alexander. “Possono parlare con Hamas. Va bene”. Si è espresso così il console generale israeliano a New York, Ofir Akunis, in quella che è stata la prima reazione da parte israeliana alla notizia di colloqui diretti tra gli Stati Uniti e Hamas sulla questione degli ostaggi. “Invece di mettere Israele sotto pressione, il presidente Donald Trump sta mettendo Hamas sotto pressione ed è la cosa giusta da fare”, ha aggiunto in dichiarazioni a Fox News rilanciate dai media israeliani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)