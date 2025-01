Trump valuta mossa per ‘salvare’ TiKTok e invita il Ceo all’insediamento

(Adnkronos) – Donald Trump sta valutando un ordine esecutivo da firmare subito dopo il suo insediamento lunedì per ‘salvare’ TikTok. La misura sospenderebbe per 60-90 giorni la legge, approvata con sostegno bipartisan al Congresso, che impone alla proprietà cinese di vendere per non andare incontro al bando negli Usa, scrive il Washington Post citando fonti informate. La mossa arriva dopo che da settimane il presidente eletto fa dichiarazioni di sostegno per la piattaforma che lo ha “aiutato a vincere il voto dei giovani” e per la quale “ha un debole”. A riprova di questa nuova sintonia con l’app, che durante il suo primo mandato Trump ha attaccato duramente e minacciato di bando, il Ceo di TikTok, Shou Chew, sarà presente all’insediamento di Trump ed avrà, rivelano fonti del New York Times, un posto nel palco d’onore, dove saranno seduti gli ex presidenti, i membri della famiglia per presidente eletto ed altri ospiti importanti. Chew si unirà agli altri tech mogul invitati, oltre ovviamente a Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. La sospensione del bando per due o tre mesi darebbe a Trump e alla sua amministrazione il tempo di negoziare una soluzione alternativa, permettendo poi a Trump di confermare l’immagine che il tycoon ama proiettare di mago dell’arte di negoziare accordi. La questione è come il futuro presidente riuscirà con un ordine esecutivo a bypassare la legge firmata lo scorso anno da Joe Biden, dopo la sua approvazione bipartisan al Congresso, che impone alla cinese ByteDance di cedere la piattaforma, invocando preoccupazioni per la sicurezza nazionale Usa. Anche perché si prevede che la Corte Suprema, a cui TikTok ha presentato ricorso contro la legge accusata di violare il primo emendamento, possa esprimersi in favore della misura, accogliendo gli argomenti del governo riguardo ai rischi che la Cina possa usare la piattaforma per spiare gli americani e diffondere sua propaganda. Alcuni esperti legali consultati dal Post infatti esprimono dubbi che Trump possa con un ordine esecutivo – uno dei tanti che si prevede il tycoon sfornerà subito dopo l’insediamento – completamente superare una legge approvata a larghissima maggioranza dal Congresso. Gli ordini esecutivi “non sono documenti magici, sono una sorta di comunicati stampa stampati su carta più elegante”, afferma Alan Rozenshtein, ex consigliere della Sicurezza Nazione del dipartimento di Giustizia, ora alla University of Minnesota. “TikTok sarà ancora bandito e sarà ancora illegale per Apple e Google fare affari con la piattaforma, ma l’ordine rendere più ufficiale l’intenzione del presidente di non applicare la legge”, aggiunge l’esperto. Gli alleati politici di Trump in questi giorni hanno contribuito a prospettare il tycoon come l’unico uomo qualificato a salvare TikTok. Come è stato anche detto alla Corte Suprema, nella mozione presentata a parte per chiedere un rinvio dell’entrata in vigore della legge, in cui si afferma che Trump “soltanto possiede la consumata esperienza negoziale, il mandato elettorale e la volontà politica per negoziare una risoluzione, per salvare la piattaforma”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)