Trump vince le elezioni e fa boom in Borsa, vale oltre 1 miliardo in più

(Adnkronos) – Donald Trump ha appena vinto le elezioni americane e, da nuovo presidente eletto degli Stati Uniti, ha già ‘guadagnato’ in teoria oltre un miliardo di dollari. La Cnn fa i conti in tasca al candidato repubblicano, che dopo il trionfo nella contesta con Kamala Harris può godersi l’exploit delle azioni della sua Trump Media a Wall Street. I titoli della DJT hanno preso il volo già in pre-apertura con quotazioni in ascesa del 35% e un valore complessivo di 9 miliardi sul mercato. Trump è l’azionista di riferimento della compagnia che, secondo l’emittente, è in perdita. Il presidente possiede 114,75 milioni di azioni che valgono attualmente 5,3 miliardi di dollari. Al momento della chiusura della Borsa nella serata del 5 novembre, il valore complessivo ammontava a 3,9 miliardi. Ovviamente, in termini pratici Trump non ha nessuna chance di monetizzare l’intero aumento del valore dei titoli: la vendita di robusti pacchetti azionari porterebbe inevitabilmente al calo del valore e del prezzo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)