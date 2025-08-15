24.9 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vladimir Putin invita Donald Trump a Mosca. Il presidente americano appare sorpreso dalle parole del presidente russo, dopo l’incontro in Alaska, e ‘accetta con riserva’.  “Vorrei ringraziarti… e probabilmente ci rivedremo molto presto. Grazie mille, Vladimir”, ha detto Trump chiudendo la sua dichiarazione. “La prossima volta, a Mosca”, la replica di Putin in inglese. “Questo è interessante – il commento di Trump -. Non so, sarei un po’ in difficoltà. Potrebbe succedere, grazie mille, Vladimir”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

