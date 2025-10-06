14.7 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Trump vs Greta Thunberg: “Piantagrane con un problema di gestione della rabbia”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Greta Thunberg? “E’ solo una piantagrane…”. Parola di Donald Trump, che attacca così, dopo averlo già fatto in passato, l’attivista svedese reduce proprio oggi dal rilascio dopo essere stata arrestata da Israele per aver partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con altri attivisti.  

Pesante anche stavolta il giudizio del tycoon, secondo il quale la giovane avrebbe “un problema di gestione della rabbia” e che per questo “penso che dovrebbe consultare un medico”. “Se la osservate, per essere una ragazza, è davvero arrabbiata”, ha detto nello Studio Ovale interpellato dai giornalisti, ribadendo ancora una volta il netto giudizio: “E’ solo una piantagrane”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

