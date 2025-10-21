18.2 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump: “Washington e Lincoln non sono meglio di me”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Lei è il terzo miglior presidente nella storia degli Stati Uniti”. Il podio non basta e Donald Trump si arrabbia. In un lungo discorso nel Rose Garden della casa Bianca, con ampio spazio all’autocelebrazione, Trump si sofferma sulle parole di un ignoto commentatore. “Lo hanno detto qualche giorno fa in tv… Hanno detto che sono il terzo miglior presidente. Gli hanno chiesto ‘chi sono i primi 2?’. George Washington e Abraham Lincoln. E mi sono arrabbiato molto con questa persona”, dice Trump. 

 

“Sarà molto difficile battere Washington e Lincoln -dice Trump rivolgendosi ad alcuni senatori presenti in platea-. Ma ci proveremo, giusto?”. Quindi, l’esibizione del proprio curriculum: “Loro non hanno messo fine a 8 guerre. E la nona sta arrivando, bene. Abbiamo posto fine a 8 guerre e la nona si avvicina, potete crederci o no”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.2 ° C
18.9 °
16.4 °
80 %
3.1kmh
40 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2130)ultimora (1413)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati