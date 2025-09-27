Tu si que vales al via stasera 27 settembre: Paolo Bonolis come new entry

12.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
(Adnkronos) – Stasera, sabato 27 settembre, al via la dodicesima edizione di ‘Tu Si Que Vales’, il talent show di successo che torna al sabato sera in prime time su Canale5 con nuove performance che coinvolgono ed emozionano il pubblico in studio e a casa. Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri …pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio. Ma il talento a Tu Si Que Vales oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico. Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono ‘grandi’ personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo. Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici – soprattutto della sua favorita Ferilli – e regala allo show momenti di grande ilarità. A giudicarli la new entry Paolo Bonolis, che si unisce ai confermati volti di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare). A condurre il programma per il terzo anno consecutivo Giulia Stabile Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

