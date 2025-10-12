19.2 C
Firenze
domenica 12 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tu si que vales, concorrente insulta e attacca Sabrina Ferilli: “Sei una miracolata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sabrina Ferilli sei una miracolata”. L’attrice romana, presenza costante in ‘Tu si que vales’, è stata presa di mira da una concorrente nella puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre.  

La concorrente, Laura, è entrata in studio spiegando la sua esibizione, incentrata su suoni e urla particolarmente forti, suscitando reazioni e risate tra pubblico e giuria, Sabrina Ferilli inclusa. La signora Laura si è mostrata visibilmente infastidita dalle risate del pubblico e prima ancora di terminare la sua esibizione ha abbandonato lo studio urlando: “Che cosa vi ridete? Vaff****o”. Dopo lo sfogo, la concorrente è tornata in studio pochi minuti dopo, decisa a chiarire la sua posizione.  

La donna ha raccontato che questa non era la sua prima volta a Tu si que vales. Era già venuta 5 anni fa e di aver ricevuto un giudizio negativo proprio da Sabrina Ferilli: “Mi aveva detto ‘ao, e che talento c’avrebbe questa?’. L’hanno mandato in onda, io pensavo che l’avrebbero tagliato e le persone che mi conoscono per strada ripetevano la stessa domanda. E io dico ora, che talento c’avrebbe lei? Io questo talento non l’ho mai visto”. 

 

Ferilli spiazzata ha detto di non ricordare nulla: “Ma io non ricordo se 5 anni fa manco stavo qui”. La concorrente poi è scappata via urlando: “Questa trasmissione si chiama Tu Si Que Vales, ma tu Sabrina non vali nulla. Lei è una miracolata, chissà chi ha in paradiso”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.2 ° C
22.3 °
18.4 °
72 %
1.2kmh
22 %
Dom
22 °
Lun
25 °
Mar
24 °
Mer
23 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1360)ultimora (1011)tec (71)Lav (58)sal (56)vid (46)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati