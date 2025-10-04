11.2 C
Tu si que vales, stasera 4 ottobre: anticipazioni seconda puntata

(Adnkronos) – Dopo l’esordio di sabato scorso ‘Tu Si Que Vales’ torna in prima serata su Canale 5 stasera, sabato 4 ottobre, con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. 

A condurre la puntata il trio formato da: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. A giudicarli la new entry Paolo Bonolis, che si unisce ai confermati volti di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare).  

Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri …pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio. Ma il talento a Tu Si Que Vales oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico. 

Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono ‘grandi’ personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo. Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici – soprattutto della sua favorita Ferilli – e regala allo show momenti di grande ilarità. 

