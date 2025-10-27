16.7 C
lunedì 27 Ottobre 2025
Tudor esonerato, Zoff: “Dalla Juve ci si aspetta di più”

(Adnkronos) –
Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha esonerato il tecnico croato dalla panchina della Juventus, una decisione nell’aria dopo la sconfitta contro la Lazio, che si è imposta 1-0 all’Olimpico nell’ultima giornata di campionato. “Sull’esonero di Igor Tudor non voglio entrare nel merito perché non sono alla Juve e non so come sono andate le cose”, ha detto all’Adnkronos Dino Zoff, ex portiere bianconero.  

“Ieri ho visto la partita e devo dire che ho visto una grande Lazio, che ha tirato fuori una prova d’orgoglio dopo un periodo non semplice. Certo dalla Juve mi sarei aspettato qualcosa in più, perché quando indossi quella maglia ci si aspetta sempre qualcosa in più”, ha concluso Zoff. 

 

