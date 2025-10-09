Tumori, D’Antona (Europa Donna): “Campagna cancro seno metastatico dedicata all’accesso farmaci”

(Adnkronos) – “Questa campagna è dedicata al tumore al seno metastatico (Tsm). Da molti anni, in occasione della Giornata dedicata alla sensibilizzazione per il tumore alla mammella metastatico che si celebra il 13 ottobre, facciamo partire una campagna importante, raccontando ogni anno i diversi obiettivi. Quest’anno ci siamo concentrate sull’accesso ai farmaci”. Così Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, in merito alla campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico “Pazienti, fino a un certo punto” presentata oggi a Roma. L’iniziativa è frutto dell’impegno di advocacy di Europa Donna Italia e gode del patrocinio di Aiom, Fondazione Aiom, Senonetwork – il network dei centri italiani di senologia – e delle Associazioni di pazienti Andos Onlus, Ropi – Rete oncologica pazienti Italia e Oltre il nastro rosa.

“L’accesso ai farmaci, dopo che la ricerca ha fatto il suo lavoro e che le terapie sono finalmente approvate, è fondamentale e, nel nostro Paese, soffre di ritardi e disomogeneità. I ritardi nell’accesso non si verificano solo a livello nazionale, ma anche regionale, perché tutto dipende dalle singole amministrazioni sanitarie regionali – aggiunge D’Antona – Possiamo ad esempio trovarci in una regione del Nord a non poter avere accesso ad un farmaco, mentre al Sud sì, perché l’organizzazione della Regione è conformata in questo modo”. “Abbiamo presentato la nostra campagna ad Europa donna Parlamento, le nostre compagne di strada a livello parlamentare da cui vorremmo un appoggio per accelerare il processo relativo all’equo accesso ai farmaci per le pazienti. Siamo contentissimi dei progressi della ricerca e lo siamo altrettanto di quello che le istituzioni fanno però vorremmo arrivare all’ultimo miglio. Per questo motivo oggi siamo qui” conclude.

