Tumori, epatologa Gaia: “Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato”

(Adnkronos) – “Da alcuni mesi abbiamo attivato un ambulatorio di epato-oncologia che è dedicato a pazienti che hanno questa doppia malattia, un’epatopatia cronica e un epatocarcinoma. Infatti, nella maggior parte dei casi la malattia insorge sul fegato malato, sul fegato cirrotico, o comunque un fegato che è patologicamente danneggiato. Per cui l’unione di queste due figure professionali, l’epatologo e l’oncologo, è fondamentale per poter curare a 360 gradi”, il paziente con epatocarcinoma. Lo ha detto Silvia Gaia, dirigente medico, specialista in Gastroenterologia, epatologa Aou Città della Salute e della Scienza di Torino in occasione dell’iniziativa internazionale che dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione sui tumori del fegato. (VIDEO) 

“Questo ambulatorio ha proprio lo scopo di vedere il malato” dai 2 specialisti per “decidere sia per quanto riguarda la patologia oncologica, sia per le sue problematiche legate alla pura malattia di fegato – illustra l’esperta – E proprio l’unione di queste 2 figure professionali permette al paziente di fare una visita completa, un percorso anche più rapido per il trattamento. Ovviamente da un punto di vista organizzativo – chiarisce Gaia – non è stata una cosa semplice organizzare questo tipo di ambulatorio perché bisogna conciliare le esigenze dei vari specialisti, sia in termini di logistica, sia in termini di tempo dedicato. Però – conclude – abbiamo visto dalle esperienze di questi mesi, che effettivamente è stata un’esperienza molto fruttuosa, che permette al malato di sentirsi veramente accompagnato e curato nel suo percorso”. 

