domenica 19 Ottobre 2025
Tumori, Landazabal (Gsk): “Abbiamo un impegno: permettere ai pazienti di tornare a vita quotidiana”

(Adnkronos) – “Noi di Gsk abbiamo un impegno con il paziente oncologico: portare medicine innovative che gli permettano di essere vicino alla sua famiglia e alla sua comunità, permettere che il paziente ritorni alla vita quotidiana e che dal dolore della malattia nasca qualcosa di bello, di luce e di speranza”. Sono le parole di Fabio Landazabal, amministratore delegato di Gsk, alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della proiezione del docufilm ‘Allevi Back to Life’, dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche e realizzato con il contributo di Gsk. 

“Il messaggio di speranza che porta il maestro Allevi è dedicato a tutti i pazienti malati oncologici. È un messaggio di coraggio, dove la malattia e la diagnosi comincia a partire da una luce di trasformazione”, conclude. 

