Tumori, nel mese della prevenzione femminile l’Università Vanvitelli si tinge di rosa

(Adnkronos) –
L’Università Vanvitelli si tinge di rosa. In occasione dell’edizione 2025 di Ottobre rosa – mese dedicato su scala nazionale e internazionale alla promozione della consapevolezza e della prevenzione dei tumori al seno – si accendono le luci sui dipartimenti dell’ateneo. A partire da oggi e fino al 31 ottobre, le facciate delle sedi dipartimentali delle città di Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere e delle sedi del rettorato (Napoli e Caserta), del reparto di Pediatria e del policlinico di piazza Miraglia a Napoli, saranno illuminate con fasci di luce rosa, simbolo universale della campagna di sensibilizzazione. 

“L’iniziativa – spiega il rettore dell’università Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti – intende rafforzare l’impegno dell’ateneo nel promuovere la consapevolezza e la cultura della prevenzione, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e attenzione verso tutte le persone coinvolte in questa difficile battaglia contro la malattia. Un semplice gesto simbolico, per ricordare che la prevenzione e la forza di affrontare il futuro sono luci che non devono mai spegnersi”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

