18 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tumori, oncologo Procopio: “Prostate Cancer Unit modello da estendere in tutta l’Italia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il tumore della prostata è la patologia con l’incidenza più elevata nel nostro Paese. Necessità di gestione complessiva della patologia a 360 gradi, presa in carico e lavoro in team o lavoro multidisciplinare vuol dire Prostate Cancer Unit”. Lo ha detto Giuseppe Procopio, direttore Programma Prostata e Struttura dipartimentale di Oncologia medica genitourinaria, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, intervenendo all’incontro con la stampa ‘Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico’, che si è svolto oggi nella Sala stampa della Camera dei deputati.  

“Questi modelli organizzativi prevedono figure di specialisti come l’oncologo, il radioterapista e l’urologo, ma anche figure che sono di supporto e che possono aiutare nell’interpretazione diagnostica e nella strategia di trattamento – ha spiegato Procopio – La messa insieme di queste competenze garantisce oggi la presa in carico a 360 gradi, ma anche la gestione ottimale e adeguata per il paziente. Questo è un modello virtuoso funzionale che esiste in tante realtà: la prossima sfida – ha concluso – è estenderlo il più possibile su tutto il territorio nazionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
19.9 °
17.8 °
57 %
0.5kmh
7 %
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1508)ultimora (1404)sport (68)demografica (36)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati