Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): “La prevenzione è salute per tutti”

"Cittadinanzattiva storicamente ha sempre visto nella prevenzione il punto focale di partenza per uno sviluppo di politiche pubbliche centrate sul benessere e sulla qualità di vita. La prevenzione riveste un ruolo centrale dal nostro punto di vista infatti stiamo attivando tutta una serie di percorsi di interlocuzione con il mondo della scuola, a livello nazionale e regionale. Bisogna partire dal mondo della scuola a fare prevenzione senza però dimenticare tutta la fascia di persone adulte, che hanno altre caratteristiche e sono quindi una popolazione target rilevante e molto importante". Così Elio Rosati, segretario di Cittadinanzattiva intervenuto oggi a Roma all'evento "Non girarci intorno" di Merck Italia, la campagna di sensibilizzazione sul tumore della vescica promossa attraverso il Giro d'Italia. "La prevenzione è salute per tutti e può promuovere delle attività e delle azioni, anche tradotte in termini pratici attraverso iniziative nazionali e regionali, per sostenere percorsi di prevenzione e di azione sui territori volte a garantire a tutte le persone, di ogni fascia d'età, cura e salute" aggiunge.