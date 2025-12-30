10.9 C
Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Tunnel sotto la Manica, problemi a circolazione treni con ritardi e cancellazioni. Eurostar: “Rimandate il viaggio”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l’Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato che la circolazione dei suoi treni è fortemente perturbata a causa di diversi problemi tecnici e consiglia ai clienti di rinviare il viaggio. 

“A causa di un problema di alimentazione elettrica nel tunnel sotto La Manica e di un problema tecnico su un treno Le Shuttle, i nostri treni rischiano di subire forti ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto”, sottolinea l’azienda sul proprio sito internet. “Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data. Vi preghiamo di evitare di recarvi in stazione, a meno che non abbiate già un biglietto per viaggiare oggi”, aggiunge la compagnia. 

