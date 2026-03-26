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Turchia, la denuncia di Ankara: “Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero”

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(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uraloğlu, il quale – intervenendo su 24TV – ha osservato che l’attacco è stato probabilmente effettuato da un’imbarcazione senza equipaggio.  

“La petroliera appartiene a una compagnia turca. Un’esplosione si è verificata vicino alla sala macchine della nave. Riteniamo che sia stata causata dall’impatto con un’imbarcazione senza equipaggio. I nostri specialisti stanno lavorando sul posto. A bordo ci sono 27 nostri cittadini, che non hanno riportato ferite. Abbiamo inviato sul posto tutte le risorse necessarie e stiamo monitorando attentamente la situazione”, ha dichiarato.  

La petroliera, di proprietà della compagnia Pergamon Shipping con sede a Istanbul, trasporta 140.000 tonnellate di petrolio proveniente dalla Russia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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