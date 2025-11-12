15.3 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Turchia, morti i 20 militari a bordo aereo militare precipitato in Georgia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono morte tutte le 20 persone a bordo dell’aereo cargo militare precipitato in martedì in Georgia durante il ritorno dall’Azerbaijan. A dichiararlo il ministro della Difesa turco, Yasar Guler.  

L’aereo era decollato dall’aeroporto di Ganja, nell’Azerbaijan occidentale, nel pomeriggio di ieri, ma si è schiantato poco dopo aver attraversato il confine con la Georgia orientale. “I nostri eroici compagni d’armi sono morti a causa dello schianto del nostro aereo da trasporto militare C-130, decollato dall’Azerbaijan per tornare in Turchia”, ha affermato Guler su X condividendo le 20 fotografie di coloro che sono morti. 

La Turchia non ha specificato cosa abbia causato l’incidente. Il ministero degli Interni della Georgia ha confermato che l’aereo è precipitato nella zona di Sighnaghi, “a circa cinque chilometri dal confine di Stato della Georgia” con l’Azerbaigian. Il controllo del traffico aereo georgiano ha affermato che l’aereo era scomparso dai radar poco dopo essere entrato nel suo spazio aereo “senza trasmettere un segnale di soccorso” e che era stato avvisato dell’incidente dai servizi di emergenza. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.3 ° C
16.4 °
14.6 °
80 %
1.8kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1484)ultimora (1389)sport (52)demografica (43)attualità (31)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati