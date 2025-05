Turchia, terremoto di magnitudo 5.2 nel centro: scossa avvertita anche ad Ankara

(Adnkronos) –

Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato oggi nel centro della Turchia, nella provincia di Konya. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Kulu a una profondità di 18,7 chilometri, secondo le notizie dei media locali che citano dati forniti dall'Afad, la protezione civile turca. Molte persone hanno lasciato le abitazioni per correre in strada dopo la scossa che è stata avvertita anche nella capitale Ankara. Non ci sono per ora notizie di danni.