Turchia, terremoto magnitudo 6.1 a ovest

Ultima ora
(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto, superiore a 6 di magnitudo, è stata registrata nell’ovest della Turchia oggi domenica 10 agosto. Lo hanno riferito i media locali.  Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Anadolu, l’ente turco per i disastri e le emergenze (Afad) ha indicato che l’epicentro della scossa di magnitudo 6.1 è stato localizzato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

