Turismo, ‘Apulia Tourism Investment 2025’ dal 26 al 28 febbraio a Fiera del Levante Bari

(Adnkronos) – La Regione Puglia con Vestas Consulting Hospitality organizza la seconda edizione di Apulia Tourism Investment 2025, in programma da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio alla Fiera del Levante di Bari, nell’ambito di Btm Italia Business Tourism Management, il principale appuntamento dedicato al turismo nel Sud Italia. Tre giorni dedicati ai temi strategici e istituzionali del Quadro di sostegno Pr Puglia per il turismo e della sua programmazione, con focus sull’attrattività del territorio, la rigenerazione urbana e l’innovazione sociale. La Puglia è un polo attrattivo di investimenti in ambito turistico e immobiliare, sia per i grandi gruppi internazionali che per gli imprenditori locali che desiderano contribuire al rilancio del territorio. Con l’approfondimento delle politiche pubbliche e delle opportunità per il settore privato, Ati (Apulia Tourism Investiment) si propone come un momento di dialogo per tracciare la strada verso un futuro sempre più integrato, sostenibile e innovativo per il turismo in Puglia. Il ‘Main Event’, un appuntamento che si terrà il 28 febbraio, è un’occasione di sintesi e confronto strategico tra istituzioni, esperti e investitori sul futuro dell’ospitalità e dello sviluppo turistico della regione. L’obiettivo principale è quello di rafforzare il ruolo della Puglia come meta di eccellenza del il turismo internazionale e di attrarre investimenti in un settore in forte espansione. Il ‘Main Event’ si articolerà in vari momenti di approfondimento, centrale sarà il panel ‘Le scelte della Regione Puglia per il turismo’, in programma per le 10.30. In questa sessione, si discuteranno le strategie e i piani di sviluppo per il settore turistico, previsti nel Pr Puglia Fesr-Fse /21-27. Questo programma, che si inserisce nel quadro delle politiche europee di coesione, mira a sostenere una crescita sostenibile e inclusiva, attraverso il rafforzamento delle infrastrutture turistiche, l’innovazione dell’offerta ricettiva e l’integrazione delle diverse risorse del territorio. Interverranno: Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura, che illustrerà le linee guida e gli obiettivi a lungo termine per il settore. Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione istituzionale, approfondirà il ruolo strategico della comunicazione per promuovere l’immagine della Puglia. Il panel vedrà anche la partecipazione di Gianfranco Lopane, assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, che parlerà delle politiche regionali in materia di sostenibilità e innovazione nel settore turistico. Infine, Massimo Salomone, coordinatore del settore Turismo di Confindustria Puglia, presenterà le opportunità e le sfide che il settore privato può cogliere per contribuire al rilancio dell’ospitalità regionale. Il dibattito sarà moderato da Vittorio Andidero di Vestas Consulting Hospitality. In questa sede si affronteranno anche i temi del turismo immobiliare, con una riflessione su come attrarre investimenti mirati per lo sviluppo di nuove strutture ricettive e di spazi multifunzionali che possano rispondere alle nuove esigenze del mercato, tra cui il turismo esperienziale e quello sostenibile. L’obiettivo è rafforzare e differenziare l’offerta turistica regionale e lavorare per una burocrazia semplificata. Il programma di Ati si integra con altre due giornate: il 26 febbraio una serie di talk dedicati a nuovi modelli di ospitalità, progettazione e riqualificazione dei territori; giovedì 27 febbraio la ‘Tornanza Forum’, evento nazionale incentrato sulla rinascita dei borghi italiani, curato da Antonio Prota e Flavio R. Alban (nel corso della giornata ci sarà anche la firma del ‘Manifesto della Tornanza’, impegno condiviso per costruire il futuro andando oltre il concetto di ritorno). Quest’anno Ati per la sua seconda edizione declina il tema ‘turistico del viaggio’ anche attraverso una produzione artistica del pugliese Sergio Recanati: in anteprima con la proiezione del film Popayán, girato nell’omonima città coloniale colombiana e frutta di una residenza d’artista avvenuta nel 2024, nell’ambito del progetto La Escuela del Pluriverse: Humanos y no humanos, promosso dal Consejo Regional Indígena del Cauca e sostenuto da Vestas Consulting & Hospitality. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)