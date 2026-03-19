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Turismo, assessore Sport Calabria: “Il mare come strumento di crescita economica e sviluppo”

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(Adnkronos) – ”Siamo a Scilla, in uno scenario meraviglioso, ma il titolo dell’evento di oggi ‘Oltre il mare’, vuol dire che il mare non è solo paesaggio ma anche strumento di crescita economica e sviluppo”. A parlare è l’assessore allo sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, intervenendo alla due giorni della Fondazione Magna Grecia “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”.  

”In Calabria – aggiunge – e non ci avrebbe scommesso nessuno, siamo in linea con progetti del Pnrr. Certi, siamo stati colpiti dai recenti eventi naturali, che hanno messo in risalto fragilità dei nostri territori, ma abbiamo iniziato un percorso nella giusta direzione e continueremo su questa strada. La Calabria ha preso coscienza che bisogna collaborare, che il dialogo tra istituzioni è importante”. Per quanto riguarda i problemi dei collegamenti e l’assenza dell’Alta Velocità, Micheli ha sottolineato che “in passato sono state fatte scelte politiche sbagliate, adesso facciamo scelte giuste anche se non sempre facili, perché è questo il compito di chi governa”.  

Rispetto alla destagionalizzazione del turismo anche grazie allo sport, l’assessore Micheli ha puntualizzato che “è un mondo importantissimo e che nel nostro territorio è fondamentale insieme alla scuola come strumento educativo. Quando alcuni mesi fa sono diventata assessore, ho trovato un settore poco valorizzato: pensate a quanti sport si possono fare in Calabria, dove c’è un connubio tra discipline estive e invernali che da solo sarebbe uno strumento di crescita economica incredibile. C’è bisogno di consapevolezza: Abbiamo pubblicato un bando di sostegno per associazioni, federazioni e comitati sportivi, perché la politica deve creare un calendario di eventi che renda il territorio attrattivo tutto l’anno”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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