Turismo, Piemontese (Regione Puglia): “In questi anni abbiamo investito sul turismo a 360 gradi”

(Adnkronos) – "Abbiamo investito a 360 gradi nel corso di questi anni sul turismo e questo è il frutto di una capacità di spendere i fondi europei. La Puglia si è dimostrata una regione meridionale che sa spendere bene le proprie risorse. Abbiamo dato un notevole impulso al turismo e alle imprese turistiche. Dal 2015 al 2024 abbiamo fatto investimenti su oltre 6000 imprese turistiche, dal B&B al grande al grande albergo, questo provando sempre a salvaguardare il nostro territorio, a non erodere suolo, ma a valorizzare sostanzialmente l'esistente". Così Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, è intervenuto in occasione di Bit 2025, la Borsa Internazionale del Turismo, che si svolge negli spazi espositivi di Fiera Milano Rho. "Se la Puglia è uno dei mari più puliti d'Italia, lo si deve a tanti investimenti che noi abbiamo fatto sui nostri impianti di depurazione, che consentono alle acque reflue di non essere impattanti e quindi di salvaguardare il nostro mare meraviglioso. Abbiamo investito sullo sport con grandi eventi sportivi e abbiamo investito sulle infrastrutture" ha concluso Piemontese.