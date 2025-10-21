18.2 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Turisti per case’, stasera debutta il nuovo show su Real Time

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Da oggi, martedì 21 ottobre, alle 21.30 arriva su Real Time per la prima volta in tv ‘Turisti per case’, il nuovo show che racchiude l’amore per le case e la passione per l’ospitalità. Un nuovo appuntamento di prima serata dedicato alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri ospiti e renda la vacanza indimenticabile. Protagonisti di questa avventura i tre “professionisti del comfort” di Real Time: i due agenti di ‘Casa a prima vista’ Ida Di Filippo e Gianluca Torre e il giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’ Tommaso Zorzi. 

La missione è scoprire le più belle e originali case vacanze d’Italia, che si sfideranno tra concept di ospitalità differenti, ognuna che riflette le personalità degli host proprietari e costruita su caratteristiche uniche e irreplicabili. Tra i panorami da togliere il fiato come le colline del Monferrato, i vigneti della Franciacorta, il suggestivo Delta del Po e la magia del lago di Garda, il trio soggiornerà in dimore storiche, ranch in cui trasformarsi in veri cowboy americani, beauty farm pet-friendly, campeggi di lusso e vecchie scuole ristrutturate, lasciandosi accogliere dagli host, pronti a rendere la loro vacanza unica tra degustazioni, spa e concerti privati. 

In ciascuna puntata, a turno, Ida, Gianluca e Tommaso sceglieranno due strutture da mettere a confronto con due esperienze di soggiorno completamente diverse tra loro. All’arrivo, ogni ‘holiday home’ sarà valutata da ciascun esperto secondo tre criteri, posizione (la struttura esterna, il panorama), home tour (ovvero la struttura interna, le camere) e ospitalità (ad esempio la gentilezza, la professionalità, la storia dei proprietari) con i giudizi: ‘Ok’, ‘Ottimo’ e ‘Top’. Al termine di entrambi i soggiorni e dopo il secondo check out verrà svelato l’host che avrà ricevuto il maggior numero di Top e che vincerà una recensione scritta dai tre giudici. ‘Turisti per case’ è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili dal 14 ottobre on demand su discovery+. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.2 ° C
18.9 °
16.4 °
80 %
3.1kmh
40 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2116)ultimora (1399)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati