Uccide la moglie a coltellate, poi tenta il suicidio: femminicidio nel torinese

(Adnkronos) – Ancora un femminicidio, stavolta a Venaria Reale, nel torinese. Vittima una donna 51enne colpita da diverse coltellate alla schiena e al petto dal marito che poi ha tentato di togliersi la vita. A dare l’allarme nella tarda serata di ieri la sorella dell’uomo, che non aveva notizie del fratello e era preoccupata. I carabinieri intervenuti sul posto, non avendo risposta, sono entrati nell’abitazione con ausilio dei Vigili del Fuoco. All’interno hanno trovato le luci accese e la donna riversa in bagno priva di vita, con vari colpi d’arma da taglio alla schiena e al petto. Il marito, cinquantaseienne, era a terra in stato confusionale a causa, probabilmente, di ingestione di farmaci, ed è stato soccorso e portato in ospedale a Torino. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Ivrea. Secondo i primi accertamenti alla base dell’omicidio e tentato suicidio vi sarebbero liti familiari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)