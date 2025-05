Uccisa a Fregene, nuora aveva cercato sul web come cancellare le tracce sangue

(Adnkronos) – La nuora di Stefania Camboni, la donna di cinquantotto anni uccisa nella sua abitazione a Fregene, aveva cercato sul web come cancellare tracce ematiche sul materasso e come uccidere per avvelenamento una persona. Alla donna di 30 anni, fermata poco prima della mezzanotte, vengono contestate le accuse di omicidio aggravato dalla minorata difesa e con abuso di relazioni domestiche e di ospitalità. A scoprire il corpo della vittima era stato ieri mattina il figlio di rientro dal lavoro che aveva trovato la madre riversa per terra vicino al letto matrimoniale dell’abitazione, coperta da cuscini, con numerose tracce di sangue. I carabinieri intervenuti sul posto hanno constatato, insieme al medico legale, numerosi colpi inferti sul torace della donna con un’arma da taglio.

Per la compagna del figlio, che aveva riferito di dissapori con la vittima, il pm di Civitavecchia ha proceduto al fermo. Nel corso della mattinata verrà conferito l’incarico per l’autopsia che dovrebbe svolgersi domani. Sempre domani, informa il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, si dovrebbe svolgere l’udienza dinnanzi al gip di Civitavecchia per la convalida del fermo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)