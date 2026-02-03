10.5 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Uccisa con una coltellata alla schiena, scattano le indagini a Napoli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una giovane donna accoltellata e uccisa oggi a Napoli. È accaduto nel pomeriggio, quando personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’ospedale Villa Betania a seguito della segnalazione di una ragazza giunta con una ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo, la 22enne è deceduta.  

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.3 °
9.8 °
83 %
2.1kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
11 °
Ven
10 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1544)ultimora (1375)sport (69)Eurofocus (60)demografica (40)carabinieri (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati