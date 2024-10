Ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al figlio, l’omicidio a Pisa

(Adnkronos) – Un uomo di 37 anni, di origine albanese, è stato ucciso a Pisa, nella frazione di Oratoio, domenica sera. La vittima si chiamava Beni Arshiaj ed è stato raggiunto da un colpo di pistola alla tempia davanti al figlio, nella corte della sua abitazione, mentre si trovava all’interno di un furgone. L’omicdio è avvenuto mentre stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario, che poi è stata annullata per lo choc causato tra i paesani della frazione. Sui social il parroco don Massimiliano Garibaldi ha scritto nella tarda serata: “Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati…”. Beni Arshiaj, muratore, sarebbe stato vittima di un agguato, forse opera di due persone. Il furgone era ancora in moto all’arrivo della polizia che sta conducendo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Egidio Celano. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, un colpo mortale alla tempia del 37enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)