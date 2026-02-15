Ucei, Livia Ottolenghi eletta nuova presidente

(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell’Ucei. La nomina arriva al termine dei nove anni e mezzo di presidenza di Noemi Di Segni, che ha guidato l’Unione lungo un periodo particolarmente complesso e denso di cambiamenti per la vita dell’ebraismo italiano. Livia Ottolenghi, 63 anni, romana, sposata e madre di tre figli, professoressa di Odontoiatria alla Sapienza Università di Roma, è da sempre attiva nelle istituzioni ebraiche: Asili, Scuole, Cer e Ucei.

In questi anni, come assessore alla Scuola e all’Educazione, ha lavorato con esperti di pedagogia e formazione, interni ed esterni all’Ucei, nonché con i vertici e le istituzioni di riferimento, coordinando anche iniziative di empowerment giovanile. Livia Ottolenghi, eletta in Consiglio con la lista Habait, è stata votata con maggioranza assoluta e con un progetto di governance ampia e rappresentativa di tutte le anime del consiglio.

—

cronaca

