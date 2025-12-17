11.2 C
Ucraina, Abramovich darà soldi a Kiev: 2,5 miliardi dalla vendita del Chelsea

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Il Regno Unito destinerà ad azioni umanitarie in Ucraina 2,5 miliardi di sterline (pari a 2,85 miliardi di euro) provenienti dalla vendita del Chelsea da parte dell’oligarca russo Roman Abramovich. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer. ”Il mio messaggio ad Abramovich è questo: il tempo stringe, onora gli impegni presi e paga subito”, ha detto il premier britannico, aggiungendo che se questo non accadrà ”siamo pronti ad andare in tribunale affinché ogni centesimo raggiunga coloro le cui vite sono state distrutte dalla guerra illegale di Putin”. 

Il Guardian ha ricordato che Abramovich ha venduto il Chelsea nel 2022 sotto la pressione del governo britannico dopo l’invasione russa dell’Ucraina. All’oligarca russo è stata concessa una licenza dal governo del Regno Unito per vendere il Chelsea, a condizione che il ricavato fosse speso a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina. Il ricavato è stato depositato su un conto bancario britannico controllato dalla Fordstam, la società di Abramovich. Da allora il denaro è stato congelato a causa dell’impasse nei negoziati con Abramovich sulla possibilità di spenderlo esclusivamente in Ucraina o di distribuirlo anche all’estero. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

