13.9 C
Firenze
sabato 11 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, attacco russo su Odessa poco prima tregua Pasqua: 2 morti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ancora attacchi in Ucraina oggi, sabato 11 aprile, a poche ore dal cessate il fuoco temporaneo previsto per la Pasqua ortodossa annunciato da Mosca e destinata a entrare in vigore nel pomeriggio. 

Secondo le ultime informazioni diffuse dalle autorità ucraine, si sono registrati raid russi in diverse regioni del Paese, con vittime e feriti tra la popolazione civile, in particolare nelle aree centrali e orientali. Due persone sono state uccise e altre due ferite in un attacco russo che ha colpito una zona residenziale nella città ucraina di Odessa, nel sud del Paese, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare locale, Sergiy Lysak.  

La tregua annunciata dal Cremlino dovrebbe iniziare alle 16 ora locale (15 in Italia) dell’11 aprile e proseguire fino alla mezzanotte del 12 aprile, con l’ordine alle forze russe di sospendere temporaneamente le operazioni militari, pur restando pronte a rispondere a eventuali provocazioni. 

Sul fronte politico, Kiev ha ribadito la disponibilità a rispettare il cessate il fuoco e ha parlato di possibili “progressi” nei negoziati, anche se il quadro resta incerto e le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di responsabilità nell’escalation del conflitto. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.3 °
13.9 °
74 %
0.3kmh
28 %
Sab
21 °
Dom
25 °
Lun
22 °
Mar
19 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1427)ultimora (804)sport (157)salute (67)Tecnologia (64)Video Adnkronos (63)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati