giovedì 23 Ottobre 2025
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto a Bruxelles un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Abbiamo discusso – informa Zelensky via social – di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente. L’Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per questo”. 

“Separatamente – aggiunge – ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell’ambito dello strumento Safe. È importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l’Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell’utilizzo dei beni russi congelati. È giusto che questi fondi siano destinati a sostenere e difendere il nostro Paese”, conclude.  

