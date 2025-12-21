10.1 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, “costruttive” trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: “Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’inviato del Cremlino Kirill Dmitriev definisce le trattative di Miami con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner per un piano di pace per l’Ucraina “costruttive”. “Le discussioni si svolgono in modo costruttivo”, ha affermato. Il nuovo round di negoziati, iniziato ieri, proseguirà anche oggi, domenica 21 dicembre, ha aggiunto.  

Il Cremlino smentisce intanato che ci sia in preparazione un incontro fra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, come riferito ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione”, ha precisato il consigliere per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov. 

Intanto la battaglia va avanti. Oggi nuovi raid russi sulla regione ucraina di Odessa colpita per il secondo giorno consecutivo. E’ stato colpito un magazzino di olio di girasole, prodotto di cui l’Ucraina è uno dei principali esportatori al mondo, il principale terminal di olii vegerali del Paese. Un dipendente è stato ucciso e due feriti. Tonnellate di olio sono andate perse. “La Russia sta nuovamente cercando di limitare l’accesso dell’Ucraina al mare e di bloccare le nostre regioni costiere”, ha denunciato Zelensky.  

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
11.4 °
8.9 °
85 %
1.8kmh
67 %
Dom
14 °
Lun
13 °
Mar
11 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1253)ultimora (1131)sport (48)Eurofocus (44)demografica (30)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati