Ucraina, Cremlino: “Colloqui tra Putin e Trump non sono facili”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin apprezza gli sforzi del leader statunitense Donald Trump per la pace in Ucraina e il suo approccio costruttivo in generale. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista alla Tass, aggiungendo tuttavia che i colloqui tra i due leader non sono facili, poiché entrambi difendono fermamente i propri interessi nazionali e sottolineando che Putin ha invitato Zelensky a Mosca “per parlare, non per arrendersi”. “Putin – ha ribadito Peskov – ha detto che c’è luce alla fine del tunnel”. La Russia, ha osservato, è pronta a raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina con mezzi pacifici, ma se ciò si rivelasse impossibile, l’operazione militare speciale continuerà, mentre, riguardo a un nuovo colloquio con Trump, “non ci sono ancora sviluppi”. I colloqui tra i due presidenti, ha aggiunto Peskov, sono difficili perché ognuno difende gli interessi del proprio Paese. “Sono conversazioni difficili. Ognuno difende gli interessi nazionali. Ma Putin è grato a Trump per il suo approccio, i suoi sforzi e la natura costruttiva della loro relazione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)