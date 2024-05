Ucraina, dall’Italia strumenti musicali per gli studenti di Kharkiv

(Adnkronos) – Due pianoforti digitali, un trombone, una tromba e un corno francese saranno destinati al College Musicale 'Borys Lyatoshynskyi' di Kharkiv, gravemente danneggiato dagli attacchi russi. La donazione è stata possibile grazie all'associazione italiana '4Elements AssociAction', all'interessamento della violinista ucraina Vira Lytvochenko e al supporto fattivo della Farnesina e dell'Istituto Italiano di Cultura in Ucraina. "Per noi questa donazione è un ulteriore simbolo della solidarietà italiana verso l'Ucraina e dell'attenzione che il nostro Paese presta alla dimensione culturale quale fondamento della coesione sociale" ha dichiarato l'Ambasciatore Zazo durante la cerimonia di consegna del carico di strumenti musicali alla presenza del Ministro ucraino della Cultura, Rostyslav Karandieiev. "Siamo fieri di poter offrire un sostegno ai giovani studenti del Conservatorio di Kharkiv affinché possano continuare la propria preparazione e sviluppare il proprio talento, nonostante sulla loro città imperversi la barbarie russa", ha continuato l'Ambasciatore, ricordando come solo pochi giorni fa i missili di Mosca abbiano colpito la tipografia Factor-Druk di Kharkiv, una delle maggiori dell'Ucraina, causando sette vittime tra gli impiegati e distruggendo 50mila volumi. "La cultura è un viatico di sensibilità, di umanità, di pace: siamo impegnati ad alimentarla", ha concluso il Capo Missione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)